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Работники детского сада под Владимиром забыли ребенка на улице

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Во Владимирской области сотрудники детского сада забыли после прогулки ребенка.

Воспитанник дошкольного образовательного учреждения провел на морозе около 20 минут. Он стучал в окна и двери, но никто не обратил на это внимания.

«Жители соседнего дома заметили ребенка и позвонили руководству садика, после чего воспитатель вышла за мальчиком», — сообщается на сайте областной прокуратуры.

В настоящее время проводится проверка инцидента, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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