Работники детского сада под Владимиром забыли ребенка на улице

Во Владимирской области сотрудники детского сада забыли после прогулки ребенка.

Воспитанник дошкольного образовательного учреждения провел на морозе около 20 минут. Он стучал в окна и двери, но никто не обратил на это внимания.

«Жители соседнего дома заметили ребенка и позвонили руководству садика, после чего воспитатель вышла за мальчиком», — сообщается на сайте областной прокуратуры.

В настоящее время проводится проверка инцидента, выясняются все обстоятельства произошедшего.