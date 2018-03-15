В Приморье возбудили уголовное дело после избиения детей

Приморские следователи возбудили уголовное дело по сообщению в СМИ об избиении двух 11-летних школьников. Все участники инцидента были установлены.

Инцидент произошел 5 марта на территории школы в городе Артеме. Двое несовершеннолетних избили 11-летних школьников, сняв это на видео, говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Приморскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства инцидента. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники полиции.