Аэропорт Якутска заработал в штатном режиме после инцидента с золотом

Международный аэропорт Якутска перешел на штатный режим работы после инцидента с выпавшими из самолета золотыми слитками.

В четверг днем из аэропорта Якутска вылетел самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» с более 9 т драгоценного металла. Во время взлета воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, из-за чего по взлетно-посадочной полосе рассыпалось около 3,4 т золотых и серебряных слитков.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Данный борт вылетел из нашего аэропорта в 15:00 по местному времени и в настоящее время находится в аэропорту Маган (в 12 км от Якутска)», — сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что удалось собрать все 172 выпавших слитка. Речь идет о золоте и серебре в сплаве Доре.