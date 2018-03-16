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Аэропорт Якутска заработал в штатном режиме после инцидента с золотом

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Международный аэропорт Якутска перешел на штатный режим работы после инцидента с выпавшими из самолета золотыми слитками.

В четверг днем из аэропорта Якутска вылетел самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» с более 9 т драгоценного металла. Во время взлета воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, из-за чего по взлетно-посадочной полосе рассыпалось около 3,4 т золотых и серебряных слитков.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Данный борт вылетел из нашего аэропорта в 15:00 по местному времени и в настоящее время находится в аэропорту Маган (в 12 км от Якутска)», — сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что удалось собрать все 172 выпавших слитка. Речь идет о золоте и серебре в сплаве Доре.

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