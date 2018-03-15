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Опубликовано видео из самолета с драгоценными слитками в Якутии

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Фото: Global Look Press/Eddie Mulholland
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В Сети опубликованы видеокадры из салона грузового самолета Ан-126, из которого при взлете в аэропорту Якутска высыпались драгоценные слитки (сплав золота и серебра).

Инцидент произошел утром в четверг, 15 марта. Из-за смещения груза в самолете авиакомпании «Нимбус» оказалась повреждена створка люка.

«Найдены 172 слитка весом около 3,4 т. Груз рассыпался по взлетно-посадочной полосе (...). Всего там находилось около 9 т», — сказали ТАСС в Северо-Восточном линейном управлении МВД на транспорте.

Борт благополучно совершил посадку в аэропорту Маган в 12 км от Якутска. 

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Расследованием инцидента занимаются сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

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