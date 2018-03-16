Audi показала тизер нового электромобиля E-Tron GT

Немецкий автоконцерн Audi показал первые изображения будущего электрического спорт-седана E-Tron Gran Turismo, который поступит в серийное производство в 2020 году.

Полноприводный седан будет построен на базе кроссоверов с одноименным названием. Разработкой электромобиля займутся инженеры спортивного подразделения Audi Sport, которые пообещали сделать новый автомобиль «очень динамичным». Немецкий электромобиль сможет составить конкуренцию американскому седану Tesla Model S.

Here's a sneak peek into the electrified future of Audi Sport – the first draft of the prototype Audi e-tron GT! The four-door Gran Turismo with purely electric drive will be the spearhead of Audi Sport by the year of 2020. #AudiSport #etron #LeagueofPerformance pic.twitter.com/wy0gvt7tVm — Audi Sport (@audisport) March 15, 2018

Подробности о будущем Audi e-tron GT в сообщении компании не приводятся, однако, по предположениям автоэкспертов, электромобиль будет иметь много общего с 600-сильным седаном Porsche Mission E.

Ранее, писал портал iz.ru, другой немецкий автопроизводитель, который также входит в группу компаний SWAG, показал на автосалоне в Женеве концепткар — электрический автопилотируемый седан Volkswagen I.D. Vizzion. В массовое производство представительский седан поступит в 2020 году вместе с другими моделями линейки электрокаров — I.D. Crozz и I.D. Buzz.