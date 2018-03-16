Прямой эфир

Audi показала тизер нового электромобиля E-Tron GT

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий автоконцерн Audi показал первые изображения будущего электрического спорт-седана E-Tron Gran Turismo, который поступит в серийное производство в 2020 году.

Полноприводный седан будет построен на базе кроссоверов с одноименным названием. Разработкой электромобиля займутся инженеры спортивного подразделения Audi Sport, которые пообещали сделать новый автомобиль «очень динамичным». Немецкий электромобиль сможет составить конкуренцию американскому седану Tesla Model S.

Подробности о будущем Audi e-tron GT в сообщении компании не приводятся, однако, по предположениям автоэкспертов, электромобиль будет иметь много общего с 600-сильным седаном Porsche Mission E.

Ранее, писал портал iz.ru, другой немецкий автопроизводитель, который также входит в группу компаний SWAG, показал на автосалоне в Женеве концепткар — электрический автопилотируемый седан Volkswagen I.D. Vizzion. В массовое производство представительский седан поступит в 2020 году вместе с другими моделями линейки электрокаров — I.D. Crozz и I.D. Buzz. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Toyota инвестирует $2,8 млрд в создание широкой линейки электромобилей
Куда все катится
Премьеры 88-го международного автосалона в Женеве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017