Эксперты определили самый дорогой и дешевый города мира

Самым дешевым городом на Земле признана сирийская столица Дамаск. К такому выводы пришли специалисты The Economist Intelligence Unit.

Уточняется, что в рейтинг вошли 133 города. Помимо Дамаска самыми дешевыми для жизни городами стали Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).

Звание самого дорогого города на планете получил Сингапур. К большим расходам стоит подготовиться при поездке и проживании в Париже (Франция), Цюрихе (Швейцария), Гонконге (Китай) и Осло (Норвегия), отмечает «Федеральное агентство новостей».