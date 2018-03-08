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В Нижнем Новгороде устроили рекордный флешмоб к 8 Марта

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Фото: nn.ru
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В Нижнем Новгороде мужчины установили рекорд России, приняв участие в поздравительном флешмобе к Международному женскому дню – жители выстроились в «живую открытку».

Участники акции собрались у Чкаловской лестницы, которая построена в форме большой восьмерки.

«Сегодня регистрировали рекорд - самое большое количество мужчин, выстроившихся в форме поздравления «С 8 марта». Подобный рекорд с участием только мужчин регистрируется впервые», - цитирует агентство ТАСС официального представителя Книги рекордов России Леонида Сенаторова.

Во флешмобе приняли участие 728 человек, в том числе врио губернатора региона Глеб Никитин и глава города Владимир Панов. Сенаторов отметил, что рекорды «с участием большого числа людей» регистрировались и ранее, но не «в виде «8 марта» из мужчин».

«Идея прекрасная, на мой взгляд, потому что у нас самая большая восьмерка в стране в Нижнем Новгороде, это наша замечательная гордость - Чкаловская лестница, 650 ступенек, некоторые говорят, что даже больше. Грех было не воспользоваться для того, чтобы поздравить наших замечательных женщин с этим праздником», - сказал Никитин.

Подобная акция проходит в городе во второй раз. На следующий год организаторы намерены не только повторить флешмоб, но и побить установленный рекорд.

В Туле автолюбители поздравили женщин необычным флешмобом - десятки машин выстроились в фразу «С 8 марта».

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