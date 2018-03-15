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Посол РФ обвинил Великобританию в неуважении к международному праву

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Великобритания, отказав в консульском доступе к отравленной гражданке России Юлии Скрипаль, продемонстрировала неуважение к международному праву. С таким заявлением выступил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

Дипломат напомнил, что Лондон обязан предоставить доступ к Юлии Скрипаль в соответствии с Венской конвенцией.

«Нам в доступе отказывают. Значит, в общем-то, Британия не уважает международное право. И их поведение вызывает множество вопросов», — сказал Яковенко в интервью телеканалу RT.

Посол отметил, что в «деле Скрипаля» нет никакой прозрачности, что вызывает обеспокоенность.

«Никто не видел даже фото этих людей в больнице — живы ли они? Может быть, они здоровы? Никто не разговаривал с докторами», — указал Яковенко.

Как писал портал iz.ru, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к покушению на экс-полковника ГРУ. Якобы он был отравлен веществом под названием «Новичок», которое разработала российская военная разведка. К обвинениям присоединились многие западные государства, в том числе США.

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