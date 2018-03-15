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В Дагестане вскрыты нарушения более сотни чиновников высокого ранга

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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По итогам прокурорской проверки в Дагестане собраны доказательства правонарушений со стороны чиновников высокого ранга.

«Сейчас у меня есть материал на минимум на 100 руководителей о различных нарушениях определенных требований. Ранее собрали огромное количество материалов, которые мы тоже сейчас рассматриваем — сотни», — сообщил врио главы республики Владимир Васильев.

«Мы должны так выстроить систему, чтобы ни у кого из нас не было других мотивов, кроме как исполнять свой долг», — подчеркнул он.

В середине января в Дагестан прибыла спецгруппа из 38 прокуроров Генпрокуратуры. По результатам проверки органов власти возбуждено более 70 уголовных дел, сообщает ТАСС.

По результатам работы прокуроров задержаны врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов.

Взяты под стражу министр образования Шахабас Шахов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов.

15 марта в розыск объявлен врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ибрагим Казибеков.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена. В ходе недавней поездки в регион он говорил, что новое руководство сможет наладить ситуацию в республике в кратчайшие сроки.

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