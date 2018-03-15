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В Ливии похищен генерал из состава правительства

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Hamza Turkia
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С ливийской столице Триполи неизвестными похищен Военный прокурор при Правительстве национального согласия генерал Масуд Архума. О похищении рассказал его сын.

По его словам, захват произошел в районе Салах-эд-Дин.

«Мы услышали звуки стрельбы, выбежали на улицу и обнаружили, что вооруженная группа на трех машинах похитила моего отца примерно в 200 м от нашего дома», — рассказал мужчина. 

Вместе с генералом пропали его водитель и личный телохранитель, уточняет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Архума занимает должность военного прокурора с ноября прошлого года. До конца 2015 он временно исполнял обязанности министра обороны во временном правительстве Ливии.

Накануне южнее Триполи на главу Высшего государственного совета Ливии Абдуррахмана ас-Свейхли было совершено нападение — кортеж политика обстреляли из засады.

В Ливии с мая 2014 года идет гражданская война. С тех пор в стране сменилось несколько правительств. На стороне повстанцев, которые не признают официальные органы власти, воюют различные террористические организации, в том числе «Аль-Каида» и «Исламского государство» (обе запрещены в РФ).

Одно из направлений террористических действий — атака на официальных лиц правительства или управляющих органов страны.

1 марта боевики «Исламского государства» заявили о возобновлении войны в Ливии.

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