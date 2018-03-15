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Президента Перу снова попытаются лишить поста

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Фото: REUTERS/Mariana Baz
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Президента Перу Педро Кучински снова попытаются лишить должности. Такое решение принял конгресс 15 марта.

Дата импичмента на данный момент неизвестна. Причиной отстранения авторы резолюции называют моральную недееспособность главы государства. За инициативу проголосовали 87 депутатов, 15 человек — против, еще 15 — воздержались, сообщает «РИА Новости».

Лишить Кучински должности президента пытаются уже второй раз. В декабре 2017 года парламент не собрал достаточного количества голосов. Тогда при необходимых 87 голосах за импичмент высказались только 78 депутатов.

Основанием для таких шагов стали подозрения в отношении президента в получении платежей от бразильской строительной компании на $4,8 млн. Они были якобы перечислены за консультационные услуги в пользу связанных с Кучински фирм.

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