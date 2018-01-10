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Президент Перу принял присягу у «правительства примирения»

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Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
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Президент Перу Педро Кучински принял присягу у новых министров «правительства примирения», обновив половину состава кабмина. Об этом пишет портал Comercio.

В ходе церемонии глава государства отметил, что последние 30 дней оказались «беспрецедентными» в политической жизни страны.

«Сегодня мы переживаем моменты напряженности, но нам нужно делать ставку на понимание, чтобы восстановить стабильность в нашей стране», — приводит ТАСС заявление Педро Кучински.

Председатель правительства Мерседес Араос сохранила свой пост. На должность главы МИДа была назначена экс-министр энергетики и шахт Анхела Гроссхейм. Военное ведомство возглавила Хорхе Кисич, а Министерством сельского хозяйства будет руководить Хосе Ариста Арбильдо.

13 декабря в СМИ появилась информация о том, что бразильская строительная компания Odebrecht выплатила около $4,8 млн за консультационные услуги двум фирмам, связанным с президентом Педро Кучински. 21 декабря в парламенте прошло голосование по отстранению главы государства, однако сторонники импичмента не смогли набрать необходимое число голосов.

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