Скрытый автопортрет Микеланджело найден на его рисунке

В Британском музее на одном из рисунков Микеланджело обнаружен скрытый автопортрет мастера. Открытие сделал бразильский исследователь доктор Дейвис Де Кампос.

Работа датируется 1525 годом, на полотне мастер нарисовал свою подругу Витторию Колонну. В углу рисунка между складками платья модели Де Кампос обнаружил изображение мужской фигуры, наклонившейся вперед под острым углом.

Создается впечатление, что именно эта фигура и пишет портрет.

«Я полагаю, что это исследование откроет важные детали жизни художника, которые до сегодняшнего дня не были известны. Исследование доказывает, что хотя многое в работах Микеланджело уже изучено, у нас всё еще есть пространство для открытий», — заявил бразильский искусствовед.

Он уточнил, что обнаруженное изображение «поможет проанализировать пропорции тела Микеланджело и даже состояние его здоровья», пишет Daily Mail.

Во времена Микеланджело художникам запрещалось подписывать свои творения, поэтому данный автопортрет мог послужить автографом мастера, считает Де Кампос.