Со ссылкой на министерство иностранных дел Украины в Киеве прозвучали заявления о подготовке предложения по выходу страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

Строго говоря, Украина не является полноценным членом Содружества независимых государств, поскольку соответствующие документы о членстве в СНГ украинская Рада так и не удосужилась ратифицировать за 26 лет существования этой организации. Правда, это обстоятельство не мешало пользоваться всеми преференциями внутри сообщества, что зафиксировано энным количеством двусторонних и многосторонних договоров во многих сферах кооперации и взаимодействия.

Что же касается Договора России с Украиной о дружбе и сотрудничестве, то он был составлен и подписан еще в 1997, а ратифицирован парламентами в 1998 году. Особенностью этого Договора является момент автоматической пролонгации каждые 10 лет при отсутствии письменного желания его прекратить. Соответственно сегодня самое время со стороны Украины сделать подобную рекламацию, поскольку очередная автоматическая пролонгация наступает скоро.

Однако стоит отметить, что в отличии от договора СНГ, Большой договор — как его неформально называют — является базой для всех двусторонних российско-украинских межгосударственных и хозяйственных договоров любого уровня и масштаба. То есть при разрыве базового договора все (!) отношения во всех сферах будут юридически прерваны. Это не только экономические контракты. К примеру, товарооборот Украины с Российской Федерацией вырос в 2017 году на почти на 30% и продолжает расти. А все возможные контакты и взаимодействия, регламентируемые юридическими положениями, будут остановлены. От перемещения лиц до использования технологий, брендов, связи, транспорта, пересечения границ и так далее

Представляется, что люди, считающие возможным предлагать подобные вещи, не вполне понимают, откуда берутся деньги в украинском бюджете и как и на что живет подавляющее большинство украинских граждан, кто не имеет отношения к этому самому бюджету.

Сам договор написан хорошими словами на русском и украинском языках и обязывает стороны строить свои двухсторонние отношения на основе взаимоуважения и доверия. При том, воздерживаясь от любых действий, направленных друг против друга, не допуская использования своей территории против безопасности другой стороны. Отдельной статьей Договора четко прописан регламент сотрудничества между странами в различных отраслях.

Конечно, ряд положений этого договора принципиально устарели в части новых границ после возвращения республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации в 2014 году, что безусловно требует корректировок в соответствующих статьях. Но полное расторжение этого документа сведет к нулю любое взаимодействие между соседними странами. При том, что подобный сценарий сильно ударит по интересам большинства граждан Украины. И если на граждан условно наплевать украинским политикам, то на свои личные интересы они наступить не могут. Ну и, конечно, подобные вещи накануне президентских выборов, намеченных на следующий год, выглядят сомнительно и сильно рискованно для Порошенко лично.

Представляется, что сегодняшний дивертисмент украинского МИДа скорее попытка шантажа с целью давления на переговоры по газовому делу с тщетной надеждой сохранить транзит российского топлива в Европу после 2019 года, когда альтернативные трубопроводы проектов Северного и Турецкого потоков будут запущенны в эксплуатацию. Ведь от этого транзита кормится не только украинский бюджет, но и приличная часть украинских дельцов разного ранга.

Представляется, что и из отраслевых договоров СНГ Украина также никуда не выйдет. Это просто невозможно сделать в одночасье. И главное — эти механизмы пополнения государственного бюджета нечем и некем заменить в среднесрочной перспективе.

Так что это очередной блеф от пана Климкина, как и огромный флаг Европейского Союза, развивающийся над украинским МИДом.

Между тем, в конце недели Россия будет отмечать четвертую годовщину возвращения Крыма и Севастополя домой, в Родную гавань. Уже к лету открывается пассажирское движение по грандиозному Крымскому мосту, соединившему полуостров с материковой Россией. Все идет своим чередом.

Автор — директор Международного института новейших государств

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