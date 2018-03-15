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«ВКонтакте» закроет проект виртуального оператора связи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Проект виртуального оператора связи VK Mobile прекратит свое существование до конца марта 2018 года.

В компании «Мегафон», которая запускала бренд совместно с соцсетью «ВКонтакте», заявили, что эксперимент не оправдал ожиданий.

Коммерческий директор сотового оператора Влад Вольфсон отметил, что VK Mobile не будет развиваться теми темпами, которые были запланированы. В связи с этим продажи новых SIM-карт будут прекращены.

При этом «ВКонтакте» уточнили, что «Мегафон» подготовил тарифы, которые дают расширенные возможности доступа к социальной сети, передает ТАСС.

Виртуальный оператор связи VK Mobile был запущен в июле 2017 года на базе «Мегафона», инфраструктурой которого и пользовался.

За абонентскую плату в размере 400 рублей в месяц пользователям предлагали бесплатные звонки внутри сети, 2 Гб интернет-трафика, неограниченный доступ к «ВКонтакте» и подписку на музыкальный сервис Boom.

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