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«ВКонтакте» добавила темную тему в настольный мессенджер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Социальная сеть «ВКонтакте» добавила темную тему оформления и обновила десктопный мессенджер. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Масштабные обновления касаются VK Messenger для рабочего стола. Теперь пользователи получили возможность редактировать, закреплять и удалять сообщения для всех. Помимо этого, в беседах появилась функция генерирования ссылки для приглашения в чат.

Доступен мессенджер для устройств на базе Windows, iOS и Linux. Пользователи соцсети теперь могут создавать чаты с друзьями, обмениваться документами и фотографиями, а также отправлять аудиосообщения.

Администраторы получили возможность подключать неограниченное количество групп для комфортного общения с подписчиками, а также настраивать уведомления для быстрого реагирования на вопросы клиентов, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что «ВКонтакте» отреагировала на сообщения о новой уязвимости.

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