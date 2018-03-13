«ВКонтакте» добавила темную тему в настольный мессенджер

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила темную тему оформления и обновила десктопный мессенджер. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Масштабные обновления касаются VK Messenger для рабочего стола. Теперь пользователи получили возможность редактировать, закреплять и удалять сообщения для всех. Помимо этого, в беседах появилась функция генерирования ссылки для приглашения в чат.

Доступен мессенджер для устройств на базе Windows, iOS и Linux. Пользователи соцсети теперь могут создавать чаты с друзьями, обмениваться документами и фотографиями, а также отправлять аудиосообщения.

Администраторы получили возможность подключать неограниченное количество групп для комфортного общения с подписчиками, а также настраивать уведомления для быстрого реагирования на вопросы клиентов, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что «ВКонтакте» отреагировала на сообщения о новой уязвимости.