Аллею в честь самых известных собак мира откроют в Иркутске

До конца года в Иркутске планируется установить несколько памятников знаменитым собакам, они выстроятся в аллею, где можно будет узнать о героических поступках питомцев.

Первая скульптура уже установлена в питомнике К-9 под Иркутском. Памятник изображает сибирского хаски Балто. В 1925 году эта собака в упряжке принесла вакцину в городок на Аляске, где дети умирали от дифтерии. На изготовление монумента потребовалось менее 100 тыс. рублей, сообщает ИА IrkutskMedia.

В питомнике объяснили, что Балто — не единственная собака-герой, чей подвиг нужно увековечить. В течение 2018 года активисты планируют установить памятники Белке и Стрелке, Джульбарсу и Хатико.

По задумке руководителей питомника главная цель создание аллеи — рассказать об известных животных детям.