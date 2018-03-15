Лавров оступился на форуме и пошутил об этом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся и упал, когда поднимался на сцену форума «Россия — страна возможностей».

Глава российского МИДа быстро поднялся на ноги и пошутил о происшествии: «Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», — цитирует Лаврова РЕН ТВ.

Форум проходит на территории ВДНХ с 13 по 16 марта. Около 6,5 тыс. участников из 85 регионов страны обсудят поддержку проектов, входящих в открытую платформу «Россия — страна возможностей» на 35 различных площадках.