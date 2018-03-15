Футболисту Хаби Алонсо грозит до 8 лет тюрьмы за неуплату налогов

Экс-игроку сборной Испании по футболу Хаби Алоно грозит до 8 лет лишения свободы и €8 млн штрафа за уклонение от уплаты налогов. Об этом пишет El Confidencial.

По данным издания, налоговые органы страны выявили три нарушения Налогового кодекса со стороны футболиста. Экс-полузащитник национальной сборной подозревается в использовании зарегистрированной за рубежом подставной фирмы для управления маркетинговыми правами. Как отмечает RT, 36-летний Алонсо свою вину отрицает.

Хаби Алонсо является двукратным чемпионом Европы 2008 и 2012 годов, а также чемпионом мира 2010 года в составе сборной Испании. Футболист выступал за мадридский «Реал», английский «Ливерпуль» и мюнхенскую «Баварию». Свою карьеру Алонсо завершил в 2017 году.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в феврале футболист «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес получил условный срок за неуплату налогов.