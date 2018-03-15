Новая круизная линия будет создана между Кореей и Приморьем

Круизная линия должна соединить Приморский край и провинцию Кангвон в Республике Корее, организацией займется компания Lotte.

Власти Приморья отмечают значительный приток корейских туристов. Если в 2016 году регион посетили 50 тыс. иностранцев, то в 2017-м — уже 100 тыс. При этом в 2017 году успешно осуществлялся чартерный рейс между Янгянгом и Владивостоком, а также была запущена первая круизная линия между Приморьем и Республикой Кореей. В 2018 году компания Lotte должна организовать вторую линию, сообщает ИА PrimaMedia.

В департаменте международного сотрудничества региона отмечают, что Приморье и провинция Кангвон являются давними партнерами, и новая круизная линия позволит укрепить туристические связи.