Итальянское испытание для «Локо»

Определились все участники полуфинала Еврокубка-2017/18. Соперником клуба «Локомотив-Кубань» стала итальянская «Реджо-Эмилия», обыгравшая в четвертьфинальной серии петербургский «Зенит» (2:1). В другом полуфинале встретятся турецкая «Дарушафака» и немецкая «Бавария». В 1/4 финала турки обыграли черногорскую «Будучность» (2:0), а мюнхенский клуб вырвал победу у казанского УНИКСа (2:1).

Первая игра полуфинала между «Локо» и «Реджо-Эмилия» пройдет в Краснодаре 20 марта. Ответную встречу команды проведут 23 марта в Италии. Генеральный менеджер краснодарского клуба Алексей Саврасенко считает, что коллектив Саши Обрадовича способен победить итальянскую команду.

— У нас есть преимущество своей площадки, и это главный фактор, которым мы должны воспользоваться, — заявил «Известиям» Алексей Саврасенко. — В полуфинале Еврокубка не бывает легких соперников, поэтому для нас не было разницы, с кем играть — с «Зенитом» или с «Реджо-Эмилией». Итальянцы — не самая результативная команда турнира, но при этом они смогли набрать в последнем матче 105 очков. Мы не должны допустить подобного. От того, как мы сыграем в защите, будет зависеть успех в полуфинальной серии. Мы готовы сражаться и получить путевку в финал.

В полуфинальной серии «Локомотиву» не сможет помочь защитник сборной Австралии Райан Брокхофф, получивший серьезное повреждение. Также в Еврокубке не примет участия звездный новичок команды, экс-форвард «Реала» Йонас Мачюлис.

— У нас есть небольшие сложности — прежде всего, я говорю о травме Райана Брокхоффа — но думаю, наша задняя линия качественно укомплектована, и тренерский штаб сможет найти оптимальное решение в такой ситуации, — продолжил Алексей Саврасенко. — Райан — один из лидеров нашей команды, и я хочу пожелать ему скорейшего возвращения на площадку.

В составе итальянского клуба стоит выделить разыгрывающего Криса Райта и защитника Амедео Делла Валле, ставшего главным открытием Еврокубка. Средние показатели 24-летнего итальянца — 17,8 очка в среднем за игру. Также «Локо» стоит опасаться Джулиана Райта, имеющего опыт игры в НБА, и Джейлена Рейнольдса — одного из главных героев четвертьфинальной серии с «Зенитом». Стоит отметить, что на групповом этапе «Реджо-Эмилия» дважды обыграла другой российский клуб — УНИКС. Поэтому настрой на итальянский коллектив должен быть самым серьезным.

— Не хочу никого выделять в составе соперников, — заключил Алексей Саврасенко. — Лучше скажу, что наш защитник Дмитрий Кулагин набрал хорошую форму, и мы очень рассчитываем, что его результативная игра поможет нам в дуэли с итальянцами.

Во многом благодаря результативным действиям защитника сборной России «Локо» без проблем прошел испанскую «Гран-Канарию» в 1/4 финала. В двух матчах Дмитрий Кулагин набрал 52 очка. Особенно хорош он был в ответной гостевой встрече — 32 очка и 4 подбора.

— Дима действительно проводит выдающийся сезон, но самые главные матчи сезона ждут его впереди, — заявил «Известиям» президент РФБ Андрей Кириленко. — Уверен, что Кулагин это понимает, он повзрослел и готов брать на себя роль лидера в самый ответственный момент. В лице Димы «Локомотив» приобрел очень ценного игрока, который способен помочь команде вернуться в Евролигу.

Победитель турнира получит прямую путевку в Еврролигу-2018/19.

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