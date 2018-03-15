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Экс-чиновник правительства Удмуртии осужден за развращение детей

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За развратные действия в отношении детей осудили бывшего начальника отдела судебной практики правового управления администрации главы Удмуртии. Он проведет в заключении 5,6 года.

Как установило следствие, в сентябре-октябре 2016 года бывший чиновник развращал пять 12–13-летних детей. В частности, через соцсеть он переписывался на сексуальные темы с девочками и в процессе общения отправил одной из них фотографию полового органа. Во время судебного процесса он полностью признал свою вину.

ИА «Сусанин» также добавляет, что бывшему госсслужащему запретили заниматься деятельностью, связанную с общением с детьми, на протяжении 10 лет.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что в Петербурге задержан 63-летний мужчина, который развратил 13-летнюю девочку. Пожилой мужчина напал на нее во дворе дома и скрылся с места происшествия.

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