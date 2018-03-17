Тайны Большого театра, колонизация Титана и финский секрет счастья

На днях исполнилось 105 лет со дня рождения Сергея Михалкова, в честь этой даты выпускается самое полное собрание его стихов и других произведений. В целом в первый весенний месяц есть что почитать — в марте вышли или выйдут несколько долгожданных новинок художественной и нон-фикшн литературы. «Известия» выбрали самые интересные из них.

«Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров»

Азарий Плисецкий

Фото: пресс-служба «Редакции Елены Шубиной»

Книга мемуаров младшего брата великой балерины, хореографа с мировым именем — это история семьи на фоне событий, через которые прошло несколько ее поколений. Азарий Плисецкий работал над книгой много лет, проделав огромную работу по сбору архивного материала.

«Большой театр. Культура и политика. Новая история»

Соломон Волков

Фото: пресс-служба «Редакции Елены Шубиной»

Соломон Волков — известный музыковед и писатель, автор знаменитой книги «Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича», создатель собственного жанра — диалогов с великими. Его новая книга посвящена «биографии» главного театра страны. Повествование охватывает историю Большого от послереволюционных лет до наших дней.

«Свои»

Сергей Шаргунов

Фото: пресс-служба «Редакции Елены Шубиной»

Сборник малой прозы Сергея Шаргунова — глубоко личная подборка, написанная в разных жанрах: от фантастических приключений до семейных тайн. Шаргунов — один из самых популярных прозаиков нового поколения, успешно совмещающий литературную и общественную деятельность.

«Призрак Канта»

Татьяна Устинова

Фото: пресс-служба издательства «Эксмо»

Татьяна Устинова в рекламе не нуждается, ее сочинения возглавляют рейтинги самой читаемой литературы страны. Новая книга «Призрак Канта» — это сплошные загадки. Главный герой — инженер Василий Меркурьев — отправляется в ноябре в отпуск на берега Балтики. И попадает в самую гущу тревожных событий...

«Дед»

Михаил Боков

Фото: пресс-служба издательства «Эксмо»

Второй роман молодого автора Михаила Бокова, номинанта премий «Русский Букер» и «Большая книга», открывает мир «черных копателей», которые ищут в русских лесах артефакты Великой Отечественной. Главный герой Андрей Ганин отправляется на поиски могилы деда-фронтовика. У Ганина есть уникальный дар — «слышать» землю, то есть находить то, что в ней скрыто. Однако не всё тайное должно становиться явным….

«Прекрасная Дикарка. Книга Пыли»

Филип Пулман

Фото: пресс-служба издательства «Эксмо»

Приключенческое фэнтези от автора «Темных начал» открывает новый литературный цикл. Главный герой — веселый паренек Малкольм Полстед — живет неподалеку от Оксфорда. Утром он бежит в сельскую школу, а днем и вечером помогает родителям обслуживать гостей в семейном трактире. Однажды там появляется необычный посетитель…

«Поступки во имя любви»

Роушин Мини

Фото: Фото: пресс-служба издательства «Эксмо»

Ирландская писательница Роушин Мини очень популярна на Зеленом острове. Герои ее нового романа «Поступки во имя любви» — начинающие любители живописи. Они встречаются на уроках рисования, не подозревая, что в кругу незнакомцев найдут свои родственные души. Судьба порой так удивительно сталкивает нас друг с другом, что поневоле начинаешь верить в волю провидения...

«Одна история»

Джулиан Барнс

Фото: пресс-служба издательства «Азбука-Аттикус»

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс не устает работать над новыми романами. На этот раз он решил провести поэтапный анализ влюбленности и показать, что происходит с человеком, с головой окунувшимся в это чувство. Как всегда у Барнса, здесь важны не только блестящий литературный язык и филигранная форма, но и почти научный подход к предмету исследования.

«Птицы, звери и моя семья»

Джеральд Даррелл

Фото: пресс-служба издательства «Азбука-Аттикус»

«Птицы, звери и моя семья» — продолжение романа «Моя семья и другие звери», принесшего английскому натуралисту всемирную известность. Мало людей любят живность так, как Даррелл, и мало писателей отличаются таким чувством юмора и наблюдательностью. Роман впервые публикуется в новом переводе, что призвано приблизить его к новому поколению читателей.

«Sisu. Финское искусство стойкости»

Джоанна Найлунд

Фото: пресс-служба издательства «Эксмо»

Финское понятие «сису» можно объяснить фразой «Что должно быть сделано — то будет сделано, несмотря ни на что». Сису — настоящий национальный символ Финляндии, которым жители страны очень гордятся. Это внутренний дух, объединяющий лучшие качества: храбрость, мужество и стойкость. Человек, в котором есть сису, проявляет непоколебимую решимость перед лицом враждебных обстоятельств — и побеждает их. Книга Найлунд — руководство для тех, кто хочет развить силу воли, наладить отношения в семье, добиться успеха в бизнесе и вырастить счастливых детей.

«Аннигиляция»

Джефф Вандермеер

Фото: пресс-служба издательства «Эксмо»

Переиздание первой части трилогии под общим названием «Южный предел», экранизация которой с Натали Портман в главной роли выходит на экраны в этом году. Американский фантаст Джефф Вандермеер носит негласный титул «Короля жуткой прозы». После того как «Аннигиляция» получила премию «Небьюла», права на экранизацию трилогии приобрели Paramount Pictures и Netflix. Книга описывает мир будущего, в котором экспедиция из четырех женщин-ученых изучает «Зону Икс» — обособленное место на планете, где природа победила цивилизацию и не признает вторжение человека….

«Словарь Ламприера»

Лоуренс Норфолк

Фото: пресс-служба издательства «Азбука-Аттикус»

В своем первом романе британский писатель Лоуренс Норфолк соединяет, казалось бы, несоединимое: основание Ост-Индской компании в 1600 году и осаду Ла-Рошели 27 лет спустя, выпуск «Классического словаря античности Ламприера» в канун Великой французской революции и Девятку тайных властителей мира… Чередуя эпизоды жуткие и смешные, Норфолк держит читателя в напряжении с первой до последней страницы.

«#Girlboss. Как я создала миллионный бизнес, не имея денег, офиса и высшего образования»

София Амурозо

Фото: пресс-служба издательства «Эксмо»

Бизнес-леди София Амурозо в молодости нигде не работала, не училась, занималась мелким воровством и бродяжничеством. Но в 29 лет она основала успешный интернет-магазин одежды. В книге #GIRLBOSS София рассказывает о своем пути анархистки, бунтарки и отъявленной лентяйки, создавшей компанию со стомиллионным оборотом. Исповедь «успешной двоечницы» обречена на популярность у современных девушек.

«За пределами Земли»

Аманда Хендрикс, Чарльз Уолфорт

Фото: пресс-служба издательства «Альпина Паблишер»

Книга, написанная планетологом Амандой Хендрикс и научным журналистом Чарльзом Уолфортом, выдвигает гипотезы о будущем человечества. По мнению авторов, прорыв в космических технологиях, робототехнике и космической медицине позволит людям создать колонию на Титане, этому будут способствовать плотная атмосфера и неисчерпаемые запасы топлива. Аргументируя свою точку зрения, ученый и журналист рассказывают не только о заманчивых перспективах освоения планет и спутников Солнечной системы, но и вскрывают проблемы государственного и коммерческого освоения космоса, политические, бюрократические и научные препятствия покорению иных миров.

«Большая книга»

Сергей Михалков

Фото: пресс-служба издательства «Эксмо»

К 105-летию «папы» Дяди Степы и других любимых детьми героев выходит сборник самых известных его произведений. «Большая книга стихов, сказок, басен, переводов, пьес» знакомит читателей с полным спектром таланта Сергея Владимировича Михалкова.

«Костер»

Евгений Рудашевский

Фото: пресс-служба издательства «Компас-Гид»

В книге «Костер» из серии «Экстремальный пикник» писатель и педагог Евгений Рудашевский объяснит, что можно делать в походе, а чего нельзя. «Экстремальный пикник» — коллекция мини-энциклопедий о том, как вести себя на природе. Сам Евгений Рудашевский, исколесивший весь свет и попробовавший себя в десятках необычных профессий (например, дрессировщик нерп и проводник в турпоходах по тайге), как нельзя лучше подходит на роль наставника в таких вопросах. И, главное, он способен вдохновить читателей всех возрастов отправиться в путешествие.

«Лучшие поэты от А до Я»

Фото: пресс-служба издательства РОСМЭН

В сборнике собраны стихи как классиков детской поэзии — Агнии Барто, Бориса Заходера, Самуила Маршака, Романа Сефа, так и современников — Анастасии Орловой, Юлии Симбирской, Михаила Яснова, Артура Гиваргизова и многих других. Стихи найдутся на любой случай и для любого настроения.