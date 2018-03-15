Вот таким, как на этом снимке, запомнился мне знаменитый известинский фотограф, легенда отечественной фотожурналистики Виктор Ахломов. Пытливым, внимательным, подсматривающим, вылавливающим счастливые и знаменательные события окружающей действительности. И сегодня, 15 марта 2018 года, когда ему исполнилось бы 80 лет, иным этого жизнерадостного человека я не хочу вспоминать.

Последние четыре с лишним года он мужественно боролся за жизнь. Сраженный тяжелой болезнью, он — удивительное дело! — оставался в строю: его фотографии, сохраненные в архиве «Известий», неизменно публиковались на страницах газеты, откликаясь на многие календарные даты в жизни страны. Он радовался каждой публикации, радовался звонкам и визитам товарищей. Он до последнего дня оставался с нами…

Творческая судьба Виктора Васильевича Ахломова сложилась на редкость удачно: он всегда гордился единственной за 52 года работы в печати записью в трудовой книжке — газета «Известия». Виктор пришел в нашу газету 22-летним юношей. Его работы на выставке молодых фотографов в Центральном доме журналиста отметил главный редактор «Известий» Алексей Адждубей и пригласил на работу в только что созданную им «Неделю», воскресное приложение к газете, сразу ставшее невероятно популярным изданием. Снимки Ахломова украшали страницы иллюстрированного издания все полвека, пока оно приходило к читателям. Нередко они появлялись и на полосах «Известий», когда он мчался на какую-нибудь грандиозную стойку или театральную премьеру.

Фото: из личного архива Станислава Сергеева

Его снимки отличались свежестью восприятия красок жизни, художественной фантазией, теплым юмором. Гимном жизни пролетела по миру фотография Виктора Ахломова с подписью «Плевать мне на Мальтуса!»: интеллигентный папаша в шляпе прогуливает по московской улице грудных младенцев (один — на руках, другой — в коляске). В свое время эта фотография получила Гран-при на фестивале юмористов в Габрово (Болгария). Оптимист и романтик, Виктор заставлял даже неодушевленные предметы в своих фотографиях жить насыщенной и веселой жизнью. Достаточно вспомнить его знаменитую серию «Вещи смотрят на нас», также отмеченную международной премией.

Радовавшийся жизни и побуждавший радоваться ей своих зрителей, Виктор Ахломов в тоже время был мастером глубокого психологического портрета. Он с неизменным интересом и жаждой проникновения в человеческие характеры снимал портреты своих современников — простых людей и знаменитостей, людей культуры, науки, спорта, через объектив передавая их настроения, размышления, тревоги и радости. Знаменитый фотоальбом Ахломова «Россия в лицах. На рубеже эпох» — галерея прекрасных лиц, больше сотни портретов людей, составивших гордость нашей страны. И почти все они с автографами, в которых высокая оценка творчества незаурядного фотохудожника.

Огромный вклад выдающегося мастера в фотолетопись страны подтвердила «Стена Ахломова» на выставке, посвященной 100-летию «Известий», открывшейся в марте 2017 года накануне его дня рождения. Ровно через месяц после этого дня он ушел из жизни, но успел узнать от близких о своем участии в этой выставке и порадоваться юбилею родной газеты.

Автор — Станислав Сергеев, обозреватель «Известий», многолетний коллега и товарищ Виктора Ахломова