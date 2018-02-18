Фотографии с выставки Виктораса Дубинскаса «Дикий мир без дикарей»

Минувший 2017 год был объявлен Годом экологии. В продолжении этой темы университет МГИМО организует серию мероприятий, направленных на привлечение внимания к теме экологического просвещения. 17 февраля в МГИМО откроется выставка известного литовского художника Виктораса Дубинскаса «Дикий мир без дикарей». Некоторые кадры выставки — в галерее iz.ru