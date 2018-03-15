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Контрабанду жира лягушки остановили пограничники в Приморском крае

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Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали на рейсовом автобусе из России в Китай в Приморском крае двух мужчин, при них обнаружена нелегальная партия высушенного жира древесной лягушки.

Два пассажира привлекли внимание пограничников тем, что беспокойно себя вели. При досмотре у них обнаружили около 3 кг дериватов. Свертки с сушеным жиром лягушки мужчины прикрепили скотчем к телу и спрятали под одеждой, сообщает сайт Vostokmedia.

По словам задержанных, за партию им предлагали высокую оплату. По факту попытки контрабанды начата проверка.

Жир древесной лягушки применяется в традиционной китайской медицине. На черном рынке стоимость товара достигает нескольких тысяч долларов.

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