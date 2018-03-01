Подросток из Братска задержан за контрабанду наркотиков из Китая

В Братске 16-летний парень задержан за посылку из Китая, в которой содержались синтетические наркотики, подросток рассчитывал заработать на продаже.

Контрабандная посылка была замечена Иркутской таможней. Ее получателем должен был стать 16-летний подросток. Несовершеннолетнего задержали, по данному факту возбуждено уголовное дело о перемещении через границу наркотиков в крупном размере, сообщает ИА IrkutskMedia.

При вскрытии посылки оперативники обнаружили два пакета с синтетическим наркотиком общей массой 53,5 г. Подросток заявил, что сам наркотики не употребляет, но планировал заработать на продаже.