Госдеп США встал на защиту Украины после визита Путина в Крым

Госдепартамент США опубликовал заявление под названием «Крым — это Украина». Так американское внешнеполитическое ведомство отреагировало на визит на полуостров президента России Владимира Путина.

«Крым — это часть Украины и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — говорится в заявлении.

В госдепе также указали, что визит Путина в Крым продемонстрировал «пренебрежение международным порядком и неуважительное отношение к территориальной целостности суверенных наций».

Что же касается референдума в Крыму, то Вашингтон назвал его «постановочным» и «нелегитимным».

Президент России Владимир Путин посетил Севастополь в среду, 14 марта. Визит был приурочен к годовщине воссоединения полуострова с Россией.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Украина не признала результатов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.