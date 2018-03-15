Кузбассовец уволился с работы, чтобы не платить алименты

Житель кузбасского города Киселевск уволился с работы и спрятался от судебных приставов и бывшей супруги, чтобы не платить алименты, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Мужчина после развода должен был выплачивать на содержание несовершеннолетнего ребенка четверть всех видов дохода.

Он накопил долг по алиментам в размере более 600 тысяч рублей, после чего решил скрыться. 43-летний житель Киселевска уволился с работы и сменил место жительства.

Разыскать мужчину удалось судебному приставу. В результате мужчина был оштрафован и приговорен к 80 часам обязательных работ.

В ведомстве отметили, что в случае повторения правонарушения кузбассовец будет привлечен к уголовной ответственности.