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Пять человек получили ранения в результате беспорядков в Панаме

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Фото: REUTERS/Carlos Lemos
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Массовые беспорядки вспыхнули в панамском городе Колон. По данным полиции, пять человек получили ранения, четверо — сотрудники правоохранительных органов, около 40 были задержаны.

В ходе беспорядков был разграблен ряд магазинов, сожжена полицейская машина. Причиной протестов стало недовольство жителей медленным ходом реализации проекта реконструкции города.

Ранее сообщалось, что жители Словакии вышли на улицы после убийства журналиста.

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