Источник: против россиянина возбуждено дело за беспорядки на Евро-2016

Против гражданина России, который был доставлен во французский город Марсель из Германии в рамках дела о беспорядках на Евро-2016, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает источник в дипломатических кругах.

По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по факту применения насилия в отношении гражданина Великобритании. Как сообщает «РИА Новости», россиянин находится в СИЗО Марселя, куда был доставлен 12 марта.

Также источник отметил, что дипломаты связались с адвокатом и родственниками задержанного, однако от самого мужчины просьб о встрече с представителями российского дипкорпуса не поступало.

Гражданин России 1986 года рождения по запросу французских властей был задержан в Германии в конце февраля. Его подозревают в участии в столкновениях болельщиков во время чемпионата Европы по футболу во Франции в 2016 году.

Беспорядки произошли на стадионе «Велодром» в Марселе 11 июня 2016 года по окончании первого матча сборной России против англичан. Тогда около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и проникли в сектор с английскими фанатами. Сборная России по футболу за данный инцидент получила условную дисквалификацию до конца турнира от УЕФА.