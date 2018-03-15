Машины «Кортеж» представят на Московском автомобильном салоне

Автомобили проекта «Кортеж» для членов правительства и президента России, будут представлены в августе на Московском международном автомобильном салоне.

«Широкому кругу планируется представить линейку машин на Московском международном автомобильном салоне», — приводит «РИА Новости» слова осведомленного источника.

Проект «Кортеж» подразумевает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн. Внедорожник представят общественности после 2020 года.

Ожидается, что избранный президент прибудет на церемонию инаугурации на новой машине.