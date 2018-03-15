Крупнейшая сеть по продаже игрушек закрывает магазины в США

Компания Toys 'R' Us, которая владеет крупнейшей в США сетью магазинов игрушек, заявила сотрудникам о продаже всех своих американских торговых точек.

Как пишет газета The Wall Street Journal, за закрытием более 700 магазинов увольнение порядка 33 тыс. сотрудников.

Компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и намерена подать в суд документы о своей ликвидации. По данным издания, Toys 'R' Us также, скорее всего, ликвидирует свои магазины в таких странах, как Австралия, Испания, Польша, Франция.