Работа магазина «Дикси» на севере Москвы приостановлена на 90 суток

Роспотребнадор повторно приостановил работу магазина «Дикси» на севере столицы на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает сайт ведомства.

Специалисты приостановили работу магазина «Дикси» на Тимирязевской улице в Москве на 90 суток, а решение об этом направили в службу судебных приставов УФССП РФ по столице для принудительного исполнения, сообщает агентство городских новостей «Москва». По данным ведомства, магазин не устранил нарушения, которые были выявлены ранее в ходе проверки по просьбе жителей дома, в котором находится торговое помещение.

Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора установили, что разгрузка и погрузка в магазине проводится прямо под окнами квартир, а товар складируется вдоль стен коридора, что мешает качественной уборке. Также было выявлено неудовлетворительное состояние складских и административно-бытовых помещений, а также отсутствие контейнеров для отходов. Тогда, 14 июля 2017 года, было решено приостановить работу магазина на 70 суток.

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