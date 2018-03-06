После завершения работ по программе «Моя улица» число кафе и магазинов на Тверской улице в Москве выросло на 15%. Об этом во вторник сообщает портал мэра и правительства столицы.

На улицах, где были проведены мероприятия по благоустройству, стало меньше помещений на первых этажах, которые не используются, отметил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров. Сократилось количество объектов и офисов финансовой сферы, а число магазинов, ресторанов и кафе, наоборот, продолжает увеличиваться, пишет сетевое издание m24.ru. Число неиспользуемых помещений сократилось на 40%, а количество предприятий общественного питания и торговых объектов категории «стрит-ретейл» выросло на 15%, отметил чиновник.

Программа «Моя улица» оказывает позитивное влияние на развитие потребительского рынка и стимулирует появление новых ресторанов и кафе в Москве, резюмировал Шогуров.