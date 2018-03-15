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В ООН составили рейтинг самых счастливых стран

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Фото: Global Look Press/Dirk Renckhoff
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Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития составило рейтинг самых счастливых стран мира. Первую позицию в списке заняла Финляндия.

Составители рейтинга учитывали данные о продолжительности жизни, социальной поддержке населения, коррупции и другие. В список были включены 156 стран, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В первую десятку также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Россия заняла 59-е место, потеряв 10 пунктов по сравнению с прошлогодним рейтингом.

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