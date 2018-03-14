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Орловский хлеб признан одним из лучших в России

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Продукция Орловского хлебокомбината удостоена высоких баллов на конкурсе «Лучший хлеб России». Награды получили хлеб заварной фруктовый, «Деревенский» и «Старорусский».

Всероссийский конкурс проходил в Москве с 11 по 15 марта. Все образцы хлеба в каждой из номинаций были закодированы, жюри оценивало их на соответствие показателям нормативной документации. Была организована «народная дегустация» продукции, показавшей наилучшие результаты на первом этапе, передает InfoOrel.ru.

Россияне в прошлом году стали есть больше мяса, рыбы, хлеба, макаронных изделий и сахара, сообщили ранее в Минсельхозе. На рост потребления повлияла стабильность цен на эти продукты — в течение 2017 года они не увеличились благодаря расширению отечественного производства.

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