Сам принцип "презумпции невиновности", который нас восхищал в эталонном "британском правосудии", громко хлопнул и исчез. Не было ни расследования, ни суда. Формула отравляющего вещества? Какая такая формула, как можно делиться какими-то подробностями дела с объявленным врагом – что можно противопоставить такой нездоровой логике? "Новичок" из серии "Фолиант" - да был ли он вообще, даже это невозможно подтвердить или опровергнуть, весь мир должен немедленно поверить Терезе Мэй и потребовать у русских ответа за злодейство.

Наши аргументы перечислены, они известны: формула "Новичка" (Бог с ним, пусть это будет "Новичок") не секретна, она была опубликована; Россия полностью избавилась от химоружия под контролем ОЗХО; разрабатывался "Новичок" в СССР, в Узбекистане - и после 1991 года мы и отношения к заводу и лабораториям не имели, оборудование снимали и вывозили вообще американцы.

И Скрипаль, что сидел в нашей тюрьме по приговору суда, был обменян в Британию. Жил там долгие годы, потерял и растратил всякие источники и секреты, то есть не был нам опасен – но и тут "русские взяли и устранили" этого лишнего человека перед самыми выборами своего президента. Так же не бывает, это абсурд, бред! – мы разводим руками и ждём проблеска разума в глазах оппонента. Но слышим в ответ: только так и бывает у вас, русских.

Что можно возразить на это? Вы же не станете уговаривать психа, взывать к его логике, что нет, никто не облучает его невидимыми лучами из микроволновки под кроватью: он верит, ему не нужны аргументы.

Иногда кажется, что России впору задуматься о том, чтобы самой организовать охрану всех перебежчиков и предателей, поддельных "политических беженцев", что живут в Британии, США и других местах: на самом деле страшно же за них. Агент, что сдал все секреты, выпотрошен, раскрыт и даже в пропаганде его не используешь – чем он ещё может пригодиться спецслужбе, к которой он перебежал? Тем более, что настоящего уважения такие люди у новых хозяев так и не могут заслужить.

Шансы жить долго и счастливо у такого перебежчика невелики: новые хозяева будут заинтересованы в том, чтобы он принёс пользу один и последний раз: мученически погибнув.

Британское правительство и не собиралось выслушивать наши объяснения, не для них всё затевалось. Не нужно расследование, тем более "совместное" – задача была в том, чтобы подкрепить картину "империи зла" перед президентскими выборами в России. И в итоге ударить по их признанию.

Высылка дипломатов, думаю, это не конец. Будут и ещё сюрпризы.

Вообще не стоит считать отравление Скрипаля и объявление нового раунда в новой Холодной войне лишь эпизодом. Угрозы со стороны Пентагона нанести удары по правительственным кварталам Дамаска в ответ на химическую атаку в Восточной Гуте (какое совпадение, снова химатака) - ещё один элемент "предвыборной повестки" для России, которую нам приготовили. При том, что о подготовке провокации боевиками в Восточной Гуте российское Министерство Обороны знает заранее - и уже опубликовало эти сведения в попытке предотвратить грязную игру.

Третий элемент нам, боюсь, готовят на востоке Украины: о подготовке нового наступления ВСУ на позиции ополчения ЛДНР говорят в последние недели, ровно об этом же – принятые в последнее время Радой законы, в том числе и "О прощении", стягиваются войска и бронетехника (которая никак не отвечает параметрам соглашений между ЛДНР и Киевом) – де-факто Киев выходит из Минских соглашений, пусть там всё ещё и стоит подпись украинской стороны. И если наступление ВСУ начнётся, то последует и реакция. Что последует за этим – известно что: обвинения в агрессии против суверенной Украины.

Вернёмся к Терезе Мэй и британскому ультиматуму: вопрос не в том, как нам оправдаться, нам не в чем оправдываться и не за что извиняться. Вопрос совершенно теоретический, на который мы знаем ответ: а британское правительство, когда обстоятельства этого грязного дела наконец-то прояснятся, когда Daily Mail или Telegraph напечатает заголовок "Тереза Мэй солгала, русские не при чём" – вот в этот день правительство Королевства извинится перед Россией? Выступит ли премьер-министр Британии, что начала тяжелейший кризис в отношениях между нашими державами, в парламенте со словами: "Мы очень сожалеем и просим у России прощения за ложь"?

А раз мы понимаем, что никакого диалога нет, не запланировано и не будет, что все приговоры нам вынесены, что всё это — часть большой и продуманной игры против нас, что это атака не на Британию и Скрипаля, а часть гибридной войны против России, то каков же должен быть наш ответ? Он должен быть механистически, буквоедски зеркален. Высылка дипломатов на высылку дипломатов. Арест счетов на арест счетов, лицензии RT на лицензии ВВС.

У нас нет иного выбора: нам придётся оборонятся. Старый недоброжелатель России Уинстон Черчилль, которым у нас отчего-то принято восхищаться (а врага можно уважать, но не превозносить) говорил про позор и войну. Пусть эта война никогда не начнётся, мы не ведём войну с Британией. Но мы готовы отвечать, чтобы не получить и войны и позора.

Автор - генеральный директор Русской гуманитарной миссии, автор и ведущий программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия", член Общественной палаты РФ

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