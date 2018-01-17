В ходе ежегодной пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, «что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является одним из важнейших достижений мирового сообщества в том, что касается стабилизации обстановки в регионе Ближнего и Среднего Востока».

Именно поэтому Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания как участники «ядерной сделки» с Ираном неоднократно заявляли США о необходимости сохранения СВПД и обращали внимание на непредсказуемые последствия прекращения действия этого документа, в том числе для глобального режима ядерного нераспространения. Однако в Вашингтоне продолжают политику по срыву этого соглашения, необоснованно заявляя о нарушениях Тегераном своих обязательств по договору, что не подтверждается со стороны МАГАТЭ.

Сейчас США пытаются изменить содержание СВПД, включив в него, например, ограничения на реализацию иранской программы по совершенствованию имеющихся баллистических ракет. Формально это указано в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН. Но эти ограничения по взаимному согласию не были включены в документ, учитывая значительное превосходство в боевой авиации Королевства Саудовской Аравии — регионального соперника Исламской Республики Иран (ИРИ). Подобное имеет место и в отношении неофициального ядерного государства — Израиля. В таких условиях ракетное оружие ИРИ является лишь элементом сдерживания, а не доставки оружия массового уничтожения.

Неприемлемым для Ирана является и требование США о значительном расширении сроков действия СВПД (американцы даже настаивают на его бессрочном характере). В Тегеране справедливо замечают, что это нарушает права ИРИ как государства — члена Договора о нераспространении ядерного оружия. Не соответствует это и уставу МАГАТЭ.

В США заявляют, что Иран вмешивается в дела соседних стран и региона в целом, а также нарушает права человека у себя дома. Но это не имеет никакого отношения к «ядерной сделке». Тем не менее конгресс США разрабатывает против Ирана новый пакет финансово-экономических санкций, а администрация Трампа требует от своих европейских союзников существенного изменения договора. В противном случае американцы собираются выйти из «ядерной сделки» в одностороннем порядке. При этом забывается, что СВПД был введен в действие резолюцией 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года, которая является обязательной к исполнению для каждого государства — члена ООН. И США в этом отношении не являются исключением.

Несомненно, что своими действиями администрация Трампа фактически разрушает глобальный режим ядерного нераспространения. Если по ее вине «ядерная сделка» с Ираном сорвется, то, во-первых, Тегеран возобновит реализацию собственной ядерной программы, что будет включать не только наработку высокообогащенного урана под предлогом, например, создания атомных подводных лодок, но и построит тяжеловодный реактор, который может служить наработчиком оружейного плутония.

Это, в свою очередь, с высокой степенью вероятности приведет к нанесению по иранским ядерным и военным объектам ракетно-бомбового удара, возможно, даже в ядерном исполнении со стороны Израиля (некоторые ядерные объекты ИРИ, как, например, подземное предприятие по обогащению урана в Фордо, невозможно уничтожить обычными средствами поражения). США будут вынуждены поддержать своего союзника, что приведет уже к региональной войне с непредсказуемыми последствиями.

Во-вторых, все региональные соперники Ирана, включая Саудовскую Аравию, Турцию и Египет, рассмотрят вопрос о создании ядерного оружия и средств его доставки. Сейчас в этом отношении наибольших успехов достигли в Египте, где уже проводились опыты с высокообогащенным ураном и создавались баллистические ракеты. Настораживает стремление Турции создать баллистические ракеты большой дальности, что может в будущем предполагать установку на них ядерных головных частей.

А Саудовская Аравия обладает финансовыми ресурсами, достаточными для создания собственного ракетно-ядерного потенциала или покупки ядерных боезарядов, например, у Пакистана. В таких условиях режим ядерного нераспространения как минимум на территории Ближнего и Среднего Востока перестанет существовать.

В-третьих, в Пхеньяне внимательно наблюдают за тем, как развивается ситуация с иранской ядерной проблемой. При этом от лидера КНДР Ким Чен Ына международное сообщество требует остановить программу по созданию ядерного оружия в обмен на снятие международных и односторонних санкций. Но именно это и составляет суть «ядерной сделки» с Ираном.

Если же СВПД перестанет существовать, то у Северной Кореи не будет никакого стимула даже сокращать свой ракетно-ядерный потенциал. После этого уже никто не сможет исключать процесса «ядерного домино» в Северо-Восточной Азии (при определенных обстоятельствах Южная Корея, Япония и Тайвань могут пойти по пути КНДР).

Таким образом, в ближайшей перспективе США, скорее всего, не выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако они продолжат провоцировать Тегеран на выход из СВПД путем введения против ИРИ новых односторонних финансово-экономических санкций под предлогом поддержки терроризма и реализации ракетной программы Ираном. Косвенно это будет влиять и на европейские государства, которые в какой-то момент могут частично поддержать Вашингтон в обмен на вывод их компаний из-под антииранских санкций.

Это не изменит позицию ни России, ни Китая по вопросу сохранения договора, но этого всё же недостаточно. Поэтому Москве, учитывая недоговороспособность Вашингтона, необходимо активно работать со своими европейскими партнерами (в первую очередь с Германией и Францией). Роль России, Китая и европейских коллег в данном вопросе будет являться ключевой для безопасности и экономической стабильности всего Ближнего и Среднего Востока, а возможно, и мира в целом.

Автор — политолог, эксперт по безопасности, заместитель директора Института стран СНГ

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