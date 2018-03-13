Российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с «делом Скрипаля» до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Прежде чем ставить ультиматумы — отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, Россия не виновата в произошедшем со Скрипалем и готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, «если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу». Также в российский МИД был вызван посол Соединенного Королевства.

А за день до этого президент России Владимир Путин посоветовал британцам на месте разобраться с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, перед тем как обсуждать инцидент с Москвой. Во время визита главы российского государства в Краснодарский край журналист «Би-би-си» спросил у Путина, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент.

В англоязычной прессе истерия вокруг «дела Скрипаля» достигла уже космических высот. Для того, чтобы как-то объяснить мотивы «русских убийц» (это новая тема вместо утративших актуальность «русских хакеров»), Сергея Скрипаля принялись сравнивать с Пеньковским и Гордиевским – крупнейшими успехами британской разведки в эпоху холодной войны. В реальности же Скрипаль – это тот самый «неуловимый Джо» из школьного анекдота про ковбоев.

Случайно завербованный на финансовой почве, жадный, не великого ума, образования и таланта сотрудник военного атташата в Испании очень быстро после вербовки вышел на пенсию и черпал информацию для англичан в основном от своих бывших сослуживцев и знакомых. Эти «данные из третьих рук» - не слишком ценимая в разведывательной деятельности информация. Главным его достижением стало копирование телефонной книги ГРУ. Это чувствительно, но не критично для национальной безопасности.

Англичане соответственно вкладу и оплачивали деятельность Скрипаля. По большому счету, за те суммы, которые он получал, рисковать не стоило. Но так уж устроена душа предателя, понять которую нормальному человеку невозможно. Никакой угрозы Скрипаль в Солсбери не представлял, устранять его, да еще таким провоцирующим и демонстративным образом не было никакой нужды. В конце концов, там таких, как он, еще с дюжину по утрам в парках бегают и в пиццерии ходят. И некоторые из них куда более противны, чем Скрипаль.

Такие истории имеют особенность раскручиваться самостоятельно, как только попадают в новости. СМИ и эксперты должны по идее успокаивать общественное мнение, но на практике служат инструментом управляемой истерии. А для многих бывших перебежчиков и предателей это новый повод привлечь к себе внимание. Вот, например, бывший сотрудник КГБ Борис Карпичков, который в конце 90-х скрылся в Великобритании, заявил, что российские спецслужбы угрожали ему и шпиону Сергею Скрипалю отравлением; всего в «черном списке» Москвы якобы находится восемь человек, сообщают британские СМИ.

Все эти люди интересны только с точки зрения психоанализа или для любителей «вычислять карму», учитывая, какое количество бед свалилось на родственников Скрипаля. Но гоняться по провинциальному Солсбери с таинственным отравляющим веществом «Новичок», на котором чуть ли не клеймо «сделано в СССР» стоит – не слишком профессионально и совсем не увлекательно.

Кроме того, это трата ресурсов, что полностью исключает самодеятельность: финансовую отчетность никто не отменял. Тем более, что это запрещено российскими законами: Скрипаль не был причастен к террористической деятельности и официально был помилован президентом Медведевым. В отношении него не был вынесен смертный приговор. Кстати, из живущих в Великобритании «под вышкой» формально ходят только Гордиевский и Резун, но они тоже давно перешли в категорию «неуловимых Джо».

Остановить британскую истерию уже не удастся. Ни дипломатическими, ни закулисными методами. Доводов и аргументов они не слушают. Скандал почти наверняка завершится взаимными высылками и английскими антифутбольными демаршами. Для нас же «дело Скрипаля» должно стать поводом для нового анализа того, что случилось с российскими спецслужбами в 90-х годах и породило такое количество предателей.

И как такие люди вообще оказались в структурах КГБ и ГРУ в таких количествах при всех пресловутых и перехваленных советско-партийных системах отсева и отбора. А с «делом Скрипаля», как отметил президент Путин, пусть британцы сами разбираются.

Автор — политолог, эксперт в области международной безопасности

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