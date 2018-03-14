ОПЕК повысила прогноз российской добычи

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила оценку добычи нефти Россией.

В I квартале РФ будет добывать до 11,08 млн баррелей в сутки, в течение остального года — 10,98. Это повышает средний общегодовой прогноз на российскую добычу, сообщает Regnum.

По оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2018 году будет расти на 30 тыс. баррелей в сутки (до 98,63 млн баррелей).

В феврале 2018-го добыча ОПЕК оставалась на 314 тыс. баррелей в сутки ниже уровня, установленного в ноябре 2016 года в качестве максимального (32,5 млн баррелей).

Как писал iz.ru, по данным Минфина России, зависимость рубля от цен на энергоресурсы снизилась.