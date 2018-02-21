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России предрекли господство на рынке энергоресурсов

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Фото: TASS/UIG/Jose Fuste Raga
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Россия останется самым крупным экспортером энергоресурсов в мире как минимум до 2040 года и вторым по величине производителем нефти и газа. Об этом говорится в докладе компании BP «Прогноз развития мировой энергетики до 2040 года».

При этом производство углеводородов в РФ увеличится на 20% к 2040 году, однако доля страны в мировом производстве снизится с 10% в 2016 году до 9% в 2040 году.

Как прогнозирует BP, энергоемкость российской экономики сократится на 25% к 2040 году, указывает RNS

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 2019 года нефтяники получат возможность отрабатывать новые методы добычи сланцевой нефти на отдельных полигонах. Добраться до нее крайне трудно при нынешнем развитии технологий, однако вскоре будет необходимо.

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