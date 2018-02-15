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Дворкович назвал стоимость нефти на ближайшие четыре года

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Фото: Global Look Press/Boris Babanov
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Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что соглашение ОПЕК+ позволяет прогнозировать стоимость нефти в районе $60–70 за баррель в ближайшие четыре года.

«Мы понимаем, что при нынешнем уровне технологий пока можно рассчитывать именно на такие цены. Но при этом учитывать риски будущего, учитывать, что новые технологии могут снизить потенциальный интервал цен», — сказал он на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, необходимо также следить за производством в США, «каковы там издержки добычи».

Комментируя планы сотрудничества России и Саудовской Аравии в области производства сжиженного природного газа (СПГ), Дворкович отметил, что это перспективный рынок.

«Если инвестор из страны, где находится рынок сбыта, — для нас это важно, чтобы разделить риски сбыта. Наши компании будут активно этим заниматься», — заявил вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

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