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Россия не планирует вступать в ОПЕК

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Фото: ТАСС/Omar Marques
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Россия не собирается вступать в ОПЕК, так как этого не требуется для координации между странами, добывающими нефть. Об этом заявил первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер, передает «РИА Новости».

Он также отметил, что еще рано говорить о формате будущего взаимодействия со странами, которые входят в организацию.

2 марта глава Минэнерго Александр Новак сообщил о планах встретиться с еврокомиссаром по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг конфликта «Газпрома» и украинского «Нафтогаза».

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