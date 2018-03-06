Россия не планирует вступать в ОПЕК

Россия не собирается вступать в ОПЕК, так как этого не требуется для координации между странами, добывающими нефть. Об этом заявил первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер, передает «РИА Новости».

Он также отметил, что еще рано говорить о формате будущего взаимодействия со странами, которые входят в организацию.

2 марта глава Минэнерго Александр Новак сообщил о планах встретиться с еврокомиссаром по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг конфликта «Газпрома» и украинского «Нафтогаза».