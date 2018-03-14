Новый флешмоб «у кого длиннее кот» стартовал в Сети
Новый флешмоб, по условиям которого пользователи выкладывают фотографии своих котов, вытянув их в длину, набирает популярность в японском сегменте Twitter.
自慢の長さです#全日本猫伸ばし協会 pic.twitter.com/0ggUXONNFw— monma (@inisiheno) 4 марта 2018 г.
Фотографии с домашними любимцами, принимающими участие во флешмобе, сопровождаются фразой «Вытягивание кошек во всей Японии». Судя по фотографиям, сами кошки не испытывают восторга по поводу этой акции.
猫飼いさんの— まりんご (@ma0603yu0604) 13 марта 2018 г.
カメラロールには
絶対何枚かはあるよね🤣#全日本猫伸ばし協会 pic.twitter.com/cqATQevZM4
Начало флешмобу положил снимок японского пользователя с ником mttkmsan. Он поделился фотографией своего вытянувшегося во весь рост кота. Хозяин снабдил фото хештегом «Всеяпонская ассоциация вытягивания кошек», пишет «Ридус».