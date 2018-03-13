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Житель Петербурга напал на приятеля за отказ отдать ему своего котенка

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Фото: Global Look Press/Steimer, C.
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Петербуржец напал на знакомого и сломал ему нос после того, как тот отказался отдать ему своего котенка. Об этом сообщает сайт прокуратуры Санкт-Петербурга.

По данным следствия, в ноябре прошлого года в квартире одного из домов по проспекту Культуры мужчина потребовал у своего знакомого передать ему пятимесячного котенка черно-белого окраса, но получил отказ. Тогда он нанес ему два удара по лицу, причинив закрытый перелом костей носа, сообщает сайт kp.ru. После этого он забрал животное и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», а подозреваемого задержали. Отмечается, что нападавший был ранее неоднократно судим. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Калининского района города, в настоящее время оно направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Как сообщает телеканал «360», обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Исландии мужчина взял в «заложники» котенка. Увидев в гостях животное, он решил взять питомца на руки, но отказался его возвращать. После переговоров с прибывшими на место полицейскими исландец согласился вернуть животное хозяину, однако был арестован за агрессивное поведение.

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