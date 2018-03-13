В Таиланде домашний кот выдержал продолжительный бой с коброй

В Таиланде домашний кот более 20 минут отбивался от трехметровой королевской кобры. После этого рептилия попала в руки лесным рейнджерам.

Хозяин кота поздно вечером принимал душ, когда услышал на улице «боевой клич» своего домашнего любимца. В темноте под лучом фонарика он обнаружил, что животное борется со змеей. Мужчина срочно вызвал рейнджеров.

Всё время ожидания спасения кот бился с коброй зубами и когтями. Ядовитой змее так и не удалось ни разу укусить кота.

Инцидент произошел в провинции Транг на юге Таиланда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную прессу.