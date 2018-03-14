«Ростех»: участие в авиасалоне «Фарнборо-2018» находится под вопросом

Участие «Ростеха» в британском авиакосмическом салоне «Фарнборо-2018» находится под вопросом из-за запрета российским компаниям демонстрировать военную продукцию. Об этом сообщает представитель госкорпорации.

По его словам, на продвижении продукции на зарубежных рынках и планах выставочной работы сказываются недружественные шаги иностранных партнеров. Из-за запрета на демонстрацию военной продукции, участие в Фарнборо для «Ростеха» пока находится под вопросом, цитирует представителя ТАСС.

Несмотря на то, что площадку салона можно использовать для презентации гражданской продукции авиастроительного кластера, «Ростех» считает создавшуюся ситуацию проявлением недобросовестной конкуренции в сфере торговли вооружениями.

Также представитель госкорпорации заявил, что отказываться от возможностей, которые представляют подобные мероприятия, «Ростех» пока не намерен.

Ранее портал iz.ru сообщал, что запрет на демонстрацию российской военной техники на международном авиасалоне «Фарнборо», который пройдет в Великобритании в 2018 году, объясняется указаниями британской правительственной организации по контролю за экспортом.

Россия не первый раз сталкивается с трудностями при участии в выставке «Фарнборо». В 2014 году Великобритания отказала членам российской делегации в визах, а 2016 году из-за санкций на авиасалоне была представлена только гражданская продукция.