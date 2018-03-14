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Божович попал в шорт-лист «Краснодара»

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Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович является кандидатом на пост наставника «Краснодара» по окончании сезона.

Именно черногорский специалист считается оптимальной кандидатурой на должность наставника команды, если будет принято решение расстаться с Игорем Шалимовым, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Он пришел в «Краснодар» после отставки Олега Кононова в сентябре 2016 года исполняющим обязанности и спустя месяц был утвержден в должности.

В сезоне 2016/17 в чемпионате России под его руководством команда финишировала четвертой.

Божович возглавил тульский «Арсенал» летом прошлого года. Клуб идет на шестом месте после 22 туров РФПЛ.

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