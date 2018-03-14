Божович попал в шорт-лист «Краснодара»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович является кандидатом на пост наставника «Краснодара» по окончании сезона.

Именно черногорский специалист считается оптимальной кандидатурой на должность наставника команды, если будет принято решение расстаться с Игорем Шалимовым, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Он пришел в «Краснодар» после отставки Олега Кононова в сентябре 2016 года исполняющим обязанности и спустя месяц был утвержден в должности.

В сезоне 2016/17 в чемпионате России под его руководством команда финишировала четвертой.

Божович возглавил тульский «Арсенал» летом прошлого года. Клуб идет на шестом месте после 22 туров РФПЛ.