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Более 60 дополнительных мест появятся в детском саду Биробиджана

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Более 60 дополнительных мест появятся для малышей в возрасте до трех лет в детском саду Биробиджана, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Вчера, 13 марта, мэр города Евгений Коростелев совершил объезд городских территорий, чтобы выбрать площадку, где можно было бы построить группы для детей дошкольного возраста от полутора до трех лет, сообщает ИА EAOMedia.

Новые группы смогут принять более 60 детей, что значительно разгрузит детские дошкольные учреждения. По словам мэра, очередь в дошкольные учреждения детей от трех лет уже смогли ликвидировать. Для детей до трех лет только предстоит это сделать.

В общей сложности на работы планируют потратить 49 млн 711 тыс. рублей. Большая часть — 44 млн 740 тыс. рублей будут выделены из федерального бюджета.

Окончательное решение по выбору площадки скоро примут. Открыть свои двери для маленьких воспитанников планируют уже в этом году.

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